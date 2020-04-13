РЖД временно прекратили бесплатные перевозки ветеранов ВОВ

https://static.news.ru/photo/a0e4015c-7d54-11ea-bb14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские железные дороги на фоне пандемии коронавируса приостанавливают бесплатные перевозки участников и инвалидов ВОВ.

Об этом сообщили в самой компании. По её данным, перевозки возобновят, как только будут сняты ограничительные меры, в том числе требование ко всем россиянам старше 65 лет не покидать место проживания, передаёт РИА Новости.

С 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования, — говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что руководство компании приняло это решение, заботясь о здоровье и безопасности ветеранов.

Ранее NEWS.ru писал, что РЖД с 15 апреля временно отменили 32 поезда дальнего следования. Также сокращается периодичность курсирования ещё по 32 маршрутам.