РЖД временно прекратили бесплатные перевозки ветеранов ВОВ

Российские железные дороги на фоне пандемии коронавируса приостанавливают бесплатные перевозки участников и инвалидов ВОВ.
Об этом сообщили в самой компании. По её данным, перевозки возобновят, как только будут сняты ограничительные меры, в том числе требование ко всем россиянам старше 65 лет не покидать место проживания,
С 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования, — говорится в сообщении.
В РЖД отметили, что руководство компании приняло это решение, заботясь о здоровье и безопасности ветеранов.
Ранее NEWS.ru писал, что РЖД с 15 апреля временно отменили 32 поезда дальнего следования. Также сокращается периодичность курсирования ещё по 32 маршрутам.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен