РЖД возвращает в расписание ещё более ста поездов дальнего следования

https://static.news.ru/photo/113995c8-c0f0-11ea-abb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские железные дороги в ближайшее время возобновят курсирование ещё более 100 поездов дальнего следования. Их пришлось отменить из-за снижения пассажиропотока из-за ситуации с коронавирусом.

В ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования АО «ФПК», — говорится в сообщении компании.

Так, поезд Грозный – Москва возобновит курсирование с 9 июля. Первый рейс из Чечни отправится 9 июля, из российской столицы – 11 июля.

В РЖД подчёркивают, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. Все постельные принадлежности проходят специальную дезинфекцию. Пассажирам измеряют температуру, у проводников можно приобрести маски, санитайзеры и перчатки.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) является дочерним обществом ОАО «РЖД». С 15 июля ФПК возвращает в расписании все поезда «Стриж», курсирующие по маршруту Москва — Нижний Новгород и обратно, писал NEWS.ru.