РЖД возвращает в расписание ещё более ста поездов дальнего следования

Российские железные дороги в ближайшее время возобновят курсирование ещё более 100 поездов дальнего следования. Их пришлось отменить из-за снижения пассажиропотока из-за ситуации с коронавирусом.
В ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования АО «ФПК», — говорится в сообщении компании.
Так, поезд Грозный – Москва возобновит курсирование с 9 июля. Первый рейс из Чечни отправится 9 июля, из российской столицы – 11 июля.
В РЖД подчёркивают, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. Все постельные принадлежности проходят специальную дезинфекцию. Пассажирам измеряют температуру, у проводников можно приобрести маски, санитайзеры и перчатки.
Федеральная пассажирская компания (ФПК) является дочерним обществом ОАО «РЖД». С 15 июля ФПК возвращает в расписании все поезда «Стриж», курсирующие по маршруту Москва — Нижний Новгород и обратно, писал NEWS.ru.
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