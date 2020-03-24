https://static.news.ru/photo/8a528ad2-6df3-11ea-bba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В РЖД назначили специальный поезд Киев — Москва — Киев для вывоза россиян из Украины и украинских граждан из РФ.

В составе поезда имеется 18 вагонов. Из Киева он отправится в Москву 27 марта и прибудет в российскую столицу на следующий день. В обратный рейс поезд пойдёт 28 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

В РЖД уточнили, что остановки во время следования не предусмотрены.

Как писал NEWS.ru, количество заразивших коронавирусом на Украине может значительно возрасти при недостаточном соблюдении профилактических мер. В настоящий момент подтверждены 97 случаев заражения. Выздоровел один человек, ещё трое скончались.

Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.