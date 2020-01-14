Холдинг «Российские железные дороги» предложил выделить нападения на работников железнодорожного транспорта в отдельную статью Уголовного кодекса. В качестве наказания предполагается штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы до пяти лет.
Инициативу представил заместитель гендиректора Дмитрий Пегов на заседании комитета Государственной думы по транспорту и строительству.
Учитывая, что пассажиры находятся в замкнутом пространстве внутри транспортного средства, опасность для пассажиров и рейсовых управляющих выше по сравнению с опасностью, которой подвергаются граждане в результате хулиганских действий, совершенных в других общественных местах, — высказал позицию холдинга Пегов.
Идея ввести суровые наказания вызвана ростом количества случаев таких нападений,
Помимо этого, как писал NEWS.ru, РЖД предложили ужесточить наказания за курение и пьянство в поездах.
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