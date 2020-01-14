https://static.news.ru/photo/e0b50110-36ea-11ea-95f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Холдинг «Российские железные дороги» предложил выделить нападения на работников железнодорожного транспорта в отдельную статью Уголовного кодекса. В качестве наказания предполагается штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы до пяти лет.

Инициативу представил заместитель гендиректора Дмитрий Пегов на заседании комитета Государственной думы по транспорту и строительству.

Учитывая, что пассажиры находятся в замкнутом пространстве внутри транспортного средства, опасность для пассажиров и рейсовых управляющих выше по сравнению с опасностью, которой подвергаются граждане в результате хулиганских действий, совершенных в других общественных местах, — высказал позицию холдинга Пегов.

Идея ввести суровые наказания вызвана ростом количества случаев таких нападений, передаёт ТАСС. В 2019 году их было 98, это почти на треть больше, чем годом ранее.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, РЖД предложили ужесточить наказания за курение и пьянство в поездах.