РЖД отменила несколько десятков поездов, которые перестали пользоваться спросом на фоне распространения коронавируса.
Пассажиры смогут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах или вернуть средства, потраченные на проездные документы в отменённые поезда.
Как
Ранее российские железные дороги временно прекратили курсирование поездов сообщением с Азербайджаном, Таджикистаном, Казахстаном и Киргизией из-за аналогичных уведомлений от железных дорог республик в связи с распространением коронавируса.
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