https://static.news.ru/photo/e65e0ef8-6e68-11ea-b8f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РЖД отменила несколько десятков поездов, которые перестали пользоваться спросом на фоне распространения коронавируса.

Пассажиры смогут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах или вернуть средства, потраченные на проездные документы в отменённые поезда.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РЖД, часть поездов была отменена полностью на время эпидемии, другие будут ходить не каждый день. В частности, прекращено движение поездов между Москвой и Новозыбковым, Рыбинском, Смоленском, Нижним Новгородом, Мурманском, Тамбовом, Санкт-Петербургом, Белгородом, Саратовом, Димитровградом и Пензой.

Ранее российские железные дороги временно прекратили курсирование поездов сообщением с Азербайджаном, Таджикистаном, Казахстаном и Киргизией из-за аналогичных уведомлений от железных дорог республик в связи с распространением коронавируса.