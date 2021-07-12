РЖД сохранит облик Сыромятнического тоннеля после протеста москвичей

Компания «РЖД» пообещала при реконструкции не менять облик Сыромятнического тоннеля в центре Москвы. Об этом представитель организации сообщил депутату Мосгордумы Дарье Бесединой, письмо она опубликовала в Twitter.

В организации рассказали , что работают над проектом, который укрепит устои путепровода, но сохранит кирпичные стены и своды.

Проектируемые железнодорожные путепроводы, предназначенные для пропуска дополнительных четырёх путей МЦД, <...> будут располагаться по обе стороны существующего путепровода и иметь рамный вид, что обеспечит свободный обзор на конструкцию 1865 года, — говорится в ответе.

В Twitter «Архитектурные излишества» опубликован предполагаемый проект реконструкции путепровода.

Летом 2020 года стало известно о планах реконструировать Сыромятнический тоннель в рамках строительства путей для МЦД. Изначально планировалось полностью изменить облик строения, но петиция против этого собрала больше пяти тысяч подписей. После этого работы остановили. Строительство началось снова в августе 2021 года, после чего Беседина принесла в мэрию больше восьми тысяч подписей москвичей в защиту тоннеля.

Ранее утвердили названия новой строящейся линии московского метро и девяти станций на ней. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. Линия получила название Троицкая (в проекте — Коммунарская). Она пройдёт от станции МЦК «Крымская» до города Троицка.