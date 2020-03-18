https://static.news.ru/photo/0cb17dac-69b8-11ea-9679-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство АО «ФПК» (дочернее предприятие ОАО «РЖД») из-за ситуации с коронавирусом приняло решение о полном возврате денежных средств за неиспользованные билеты пассажирам, планировавшим поездки в составах организованных групп с 18 по 31 марта. Это решение принято из-за отмены многих массовых мероприятий в российских регионах в связи с распространением коронавируса.

Всем пассажирам, отказавшимся от поездок в составах организованных групп, на поездах, отправляющихся с 18 по 31 марта, будет обеспечен возврат полной стоимости билета и возмещён сбор за резервирование мест, — говорится в сообщении на сайте РЖД.

В компании уточнили, что при возврате билетов на поездки с 1 апреля по 1 мая возврат денежных средств будет производиться по действующими правилам — с удержанием 210,6 рубля.

Как писал NEWS.ru, Российские железные дороги временно прекратили курсирование поездов в сообщении с Таджикистаном и Киргизией из-за аналогичных уведомлений от железных дорог республик в связи с распространением коронавируса. Приостанавливается движение пассажирских поездов по маршрутам Бишкек — Москва, в том числе беспересадочного вагона Федеральной пассажирской компании Оренбург — Санкт-Петербург, Бишкек — Новосибирск, Душанбе — Москва, Куляб — Москва и Худжанд — Москва. Ранее стало известно о приостановке международных поездов между Россией и Казахстаном.