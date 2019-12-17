Статистку сервиса поиска вещей Федеральной пассажирской компании опубликовали в РЖД. Там назвали самые необычные вещи, которые оставляли пассажиры поездов.
Люди забывали утюг, швейную машину, весло для сплава, рулон фотообоев, слуховой аппарат и дипломат с нотами,
Чаще всего клиенты РЖД забывают планшеты, наушники, электронные книги, телефоны, часы, чемоданы, документы, зарядные устройства и одежду.
Все находки передаются в полицию на конечной станции маршрута.
Ранее NEWS.ru писал, что Российские железные дороги (РЖД) не планируют возвращать курилки в вагонах поездов или создавать для этого отдельные помещения. Об этом сообщили представители отрасли.
Создать специальные места для курения в поездах дальнего следования ранее предложила сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева. Идею она выдвинула после того, как Государственная дума приняла закон о возвращении помещений для перекуров в аэропорты.
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