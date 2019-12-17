https://static.news.ru/photo/0b1a6af8-20d9-11ea-8b2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статистку сервиса поиска вещей Федеральной пассажирской компании опубликовали в РЖД. Там назвали самые необычные вещи, которые оставляли пассажиры поездов.

Люди забывали утюг, швейную машину, весло для сплава, рулон фотообоев, слуховой аппарат и дипломат с нотами, передаёт РИА Новости. Также в транспорте периодически оставляют домашних животных: в этом случае представители компании сами связываются с хозяином.

Чаще всего клиенты РЖД забывают планшеты, наушники, электронные книги, телефоны, часы, чемоданы, документы, зарядные устройства и одежду.

Все находки передаются в полицию на конечной станции маршрута.

Ранее NEWS.ru писал, что Российские железные дороги (РЖД) не планируют возвращать курилки в вагонах поездов или создавать для этого отдельные помещения. Об этом сообщили представители отрасли.

Создать специальные места для курения в поездах дальнего следования ранее предложила сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева. Идею она выдвинула после того, как Государственная дума приняла закон о возвращении помещений для перекуров в аэропорты.