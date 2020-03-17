Российские железные дороги временно прекратили курсирование поездов в сообщении с Таджикистаном и Киргизией из-за аналогичных уведомлений от железных дорог республик в связи с распространением коронавируса.
Приостанавливается движение пассажирских поездов по маршрутам Бишкек — Москва, в том числе беспересадочного вагона Федеральной пассажирской компании (является «дочкой» РЖД), Оренбург — Санкт-Петербург, Бишкек — Новосибирск, Душанбе — Москва, Куляб — Москва и Худжанд — Москва.
Ранее стало известно о приостановке международных поездов между Россией и Казахстаном. Ограничение начало действовать с 17 марта 2020 года и продлится до особых указаний.
Также российское правительство приняло решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения граждан государств.
Кроме того, поезда, следующие в Калининград из других российских городов, будут проходить территорию Литвы без остановок, писал NEWS.ru.
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