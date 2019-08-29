https://static.news.ru/photo/cc7b0324-ca49-11e9-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Российская группа «Трансмашхолдинг» (ТМХ) осенью поставит РЖД первые плацкарты и купе, оснащённые душем, розетками, холодильниками и микроволновками.

По словам заместителя гендиректора по развитию пассажирского транспорта ТМХ Александра Лошманова, компания передаст оборудованные всем необходимым вагоны в октябре.

Первые купейные вагоны — в сентябре, плацкартные — в октябре, штабные — в ноябре, — добавил он.

Лошманов ожидает, что уже в ноябре будут собраны первые три полноценных поезда, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее замглавы ТМХ сообщил, что новая версия вагонов сделана аналогично показанным в апреле 2019 года вагонам-купе. Общая территория также будет оборудована USB-розетками, столиками и светильниками. Кроме того, в вагонах есть возможность установки индивидуальных штор на полках.

Новые вагоны начнут поставлять в рамках контракта с Федеральной пассажирской компанией. В общей сложности до 2025 года «дочка» РЖД получит 3,7 тыс. новых и модернизированных вагонов — одноэтажных и двухэтажных, купейных и плацкартных. Их общая стоимость составит 237 млрд рублей.