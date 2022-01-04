РЖД показал первый капсульный вагон, который пустят в 2023 году
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:54, 05 января 2022
Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press
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Глава РЖД Олег Белозеров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным показал первый капсульный пассажирский вагон и заявил, что планируется поставить его для сети РЖД в следующем году. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.
Мы разработали совместный концепт и макет капсульного одноэтажного некупейного пассажирского вагона. Планируем, что в 2023 году этот вагон появится на наших линиях, — рассказал Белозеров.
Макет капсульного вагона с планировкой типа «елочка» показали в ноябре на выставке «Транспортная неделя-2021». Такое название вагон получил, так как спальные места расположены диагонально к проходу.
Ранее сообщалось, что Россия собирается отказаться от аренды 16 объектов на Байконуре. Они будут переданы Казахстану до конца 2022 года. В список попала не только недвижимость, часть имущества имеет остаточную стоимость. Сейчас этим занимается специальная комиссия, которая прорабатывает возможность снятия имущества с учёта российских предприятий перед передачей Казахстану.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявлял о намерении вывести из аренды ненужные объекты на Байконуре. Россия их не эксплуатирует, отвечать за них бессмысленно, поэтому «будь то металлолом или другие материалы», их надо утилизировать, заявил глава корпорации.