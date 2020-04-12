РЖД отменили из-за коронавируса десятки поездов дальнего следования

Компания «Российские железные дороги» с 15 апреля временно отменила 32 поезда дальнего следования. Также сокращается периодичность курсирования по ещё 32 маршрутам.
Как
Ранее в РЖД начали учитывать рекомендуемую в условиях эпидемии коронавируса социальную дистанцию при продаже билетов на поезда дальнего следования. Пассажиров будут рассаживать на расстоянии не менее одного метра друг от друга.
Проездные документы на поезда оформляют с использованием новой схемы рассадки. В купе размещают не более двух пассажиров, в плацкартных вагонах — не более трёх в каждом отсеке, писал NEWS.ru.
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