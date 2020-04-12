РЖД отменили из-за коронавируса десятки поездов дальнего следования

https://static.news.ru/photo/9a0b53ca-7cd3-11ea-b4d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Российские железные дороги» с 15 апреля временно отменила 32 поезда дальнего следования. Также сокращается периодичность курсирования по ещё 32 маршрутам.

Как сообщается в пресс-релизе компании, решение принято в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране, а также значительным сокращением спроса на поездки.

Ранее в РЖД начали учитывать рекомендуемую в условиях эпидемии коронавируса социальную дистанцию при продаже билетов на поезда дальнего следования. Пассажиров будут рассаживать на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Проездные документы на поезда оформляют с использованием новой схемы рассадки. В купе размещают не более двух пассажиров, в плацкартных вагонах — не более трёх в каждом отсеке, писал NEWS.ru.