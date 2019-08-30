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Размещение в открытых источниках личных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД) произошла не в результате кибератаки, рассказал глава департамента информатизации перевозчика Кирилл Семион. По его словам, компания начала всестороннюю проверку инцидента вместе с федеральными службами.

Общественность не получила чувствительных данных сотрудников [компании] в результате утечки. Технический вопрос уже решён [после случившегося инцидента], — цитирует представителя РЖД ТАСС .

Итогами проверки могут стать административные меры, а также, если того потребуют обстоятельства, повышение информационной безопасности.

Сообщение об утечке появилось в ночь на 27 августа 2019 года. Данные, помимо прочего, включают в себя фотографию сотрудника, его имя, дату рождения, адрес и номер СНИЛС.

Ранее News.ru сообщил, что российские банки заочно признали факт утечки личных данных клиентов и пытаются минимизировать последствия произошедшего, рассылая клиентам сообщения с предупреждением о новых способах мошенничества.