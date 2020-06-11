РЖД начнут обучать женщин профессии машиниста

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) открыла приём заявок от женщин на обучение профессии помощника машиниста, гарантируя трудоустройство.
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Срок подготовки на помощника машиниста составляет 24 недели. Желающие получить новую профессию должны быть готовы к временной смене места жительства, поскольку центры подготовки находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В период учёбы в очной форме будет выплачиваться стипендия и предоставляться общежитие.
Отмечается, что профессия помощника машиниста позволяет после приобретения нужного опыта занять должность машиниста. Первоначально помощник выполняет роль «второго пилота», отслеживая показания приборов, контролируя работу локомотива, а также показания светофоров, сигнальных знаков и указателей. При этом до недавнего времени женщин-машинистов практически не было, за исключением редких случаев.
Как писал NEWS.ru, компания «Российские железные дороги» провела опрос сотрудников холдинга о том, насколько они довольны дистанционной работой, и планирует рассмотреть варианты комбинированного графика — и в офисе, и удалённо. Об этом сообщил руководитель департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.
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