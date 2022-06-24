РЖД приостановила транзит грузов через Белоруссию в Польшу РЖД частично приостановила транзит грузов через Белоруссию в Польшу

Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

В РЖД объявили о приостановке погрузки отдельных грузов, идущих транзитом через Белоруссию в Польшу, передает «Интерфакс». О причинах такого решения и о том, о каких грузах идет речь, в компании не уточнили.

РЖД частично приостановили погрузку ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. О полном прекращении перевозок речи пока не идет, — передает агентство.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что будет прекращен транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление власти региона получили от Литовских железных дорог. По словам губернатора, из-за данного запрета потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.