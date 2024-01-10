Рынску могут привлечь к уголовной ответственности SHOT: Божену Рынску требуют привлечь к ответственности после оскорблений русских

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Божена Рынска

Светскую обозревательницу и блогера Божену Рынску потребовали привлечь к уголовной ответственности за экстремизм, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, поводом для этого стали ее резкие высказывания о русском народе.

SHOT сообщает, что с соответствующим заявлением в МВД России обратился правозащитный центр «Сорок сороков», общественники заявили, что в одном из недавних интервью Рынска назвала проживающих в Латвии русских «жуликами, животными, ворами и кончеными», а Россию — «днищем». Известно, что Рынска уехала в Прибалтику вместе с маленькой дочерью в прошлом году.

Ранее «Ветераны России» предложили лишить певца и продюсера Валерия Меладзе авторских выплат за прослушивание его песен на стриминговых сервисах. Общественники считают, что эти деньги можно направить в пользу государства, в том числе на поддержку участников специальной военной операции. По мнению председателя движения Ильдара Резяпова, лишить Меладзе выплат можно, если против него будет возбуждено уголовное дело за экстремизм.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что блогера Анастасию Ивлееву могут привлечь к ответственности по экстремистской статье. По некоторой информации, столичное МВД уже передало в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела. Речь идет о статье за склонение, вербовку или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации из-за «голой» вечеринки.