https://static.news.ru/photo/9d99bbc8-6827-11ea-827d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Столичный рынок «Садовод» продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Киевская площадь», которой принадлежит объект.

Таким образом в администрации рынка опровергли информацию, распространённую некоторыми Telegram-каналами, о том, что «Садовод» пришлось закрыть из-за распространения среди работников острой формы пневмонии, которая является частым осложнением, вызываемым коронавирусом COVID-19.

Рынок «Садовод» работает в штатном режиме, — передаёт РИА Недвижимость сообщение пресс-службы.

Рынок, общая площадь территории которого составляет более 40 гектаров, расположен на МКАД. Он является одним из крупнейших центров оптово-розничной торговли в России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в феврале администрация торгового комплекса «Садовод» объявила о двухнедельном карантине для сотрудников, которые приехали из КНР. Полностью закрывать рынок не планируется.