«Рынка больше нет»: в России объявили охоту на спекулянтов

Правоохранительные органы по всей стране начали борьбу со спекулянтами. В регионах проходят задержания желающих обогатиться на перепродаже товаров первой необходимости. Силовики отслеживают потенциальных злоумышленников в социальных сетях и на сайтах объявлений. Между тем эксперты неоднозначно отнеслись к активности полиции, а в Совете по правам человека при президенте России уже призвали правоохранителей переключиться на более важные проблемы.

Рынок не работает

Тем временем силовые органы уже могут похвастаться первыми задержаниями и первыми заведёнными делами. Например, в Казани оперативники задержали спекулянта сахаром. По данным местной полиции, местный житель пытался продать мешок сахара массой 50 килограммов по завышенной цене. В пресс-службе управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону уточнили, что мужчину нашли при помощи социальных сетей, где он разместил объявление о продаже товара. После этого правоохранители провели «контрольную закупку» и взяли его с поличным.

В полиции пояснили, что житель Татарстана пытался продать один мешок сахара по цене, превышающей рыночную стоимость, у него не было декларации и документов на товар, кроме того, спекулянт не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. По данным МВД, в действиях задержанного усматриваются признаки состава административных правонарушений по статьям 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации» и 14.6 КоАП «Нарушение порядка ценообразования». По ним предусмотрены штрафы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возбуждении в минувшем марте семи дел в отношении тех, кто пытался заработать за счёт ажиотажного спроса на товары первой необходимости. По словам главы кабмина, люди опасались пустых полок и роста цен:

И сразу же нашлись, кто решил заработать на этой ситуации — на страхах людей. Жулики — надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях.

По словам Мишустина, чтобы пресечь противоправные действия, Федеральная антимонопольная служба возбудила ряд дел. Премьер заверил, что у ведомства «есть все инструменты для борьбы с недобросовестными предпринимателями».

Борьба со спекулянтами пришла к нам из советских времён, напомнил в разговоре с NEWS.ru юрист Константин Толкачёв. Он отметил, что тогда активно противодействовали тем, кто торгует чем-то вне государственных магазинов.

Последние 30 лет в России строилась рыночная экономика, в основе которой — торговля, система обмена товаров, работ, услуг на деньги. Снижение предложения товаров неизбежно приводит к увеличению их стоимости. Естественно, что есть люди, которые пытаются угадать потребительский спрос, закупаясь товарами впрок для перепродажи, — пояснил собеседник издания.

Кирилл Зайцев/NEWS.ru

По его словам, поскольку в последние годы на государственном уровне опять вернулся неосоветский дискурс о регулировании цен, спекулянтах, врагах народа, ожидаемо, что вернётся и нарратив о борьбе со спекулянтами. На деле вся эта борьба не более чем показная кампания, уверен Толкачёв.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв также не понимает, за что реально можно привлечь к ответственности тех, кто сегодня перепродаёт товары. Он заметил, что происходящее «похоже на Средневековье, тогда тоже цены были стабильны».

Задержания так называемых спекулянтов никак не коррелируют с рыночной экономикой. Ведь при рыночной экономике человек вправе продавать товары по той цене, которую считает справедливой. А покупатель вправе отказаться от покупки. Этой шумихой и возбуждением дел государство лишь признаёт, что рыночные механизмы контроля цен у нас не работают, да и рынка как такового тоже больше нет, — указал Журавлёв.

При этом эксперт подчеркнул, что при помощи подобных «акций устрашения» чиновники, вероятно, пытаются остановить рост цен. В то же время он признал, что административное регулирование ценовой политики вряд ли окажется эффективным.

Госцен — нет, спекулянты — есть

Бесспорно, рост цен на товары первой необходимости — это то, что сегодня беспокоит подавляющее большинство россиян. Социологические опросы неизменно показывают, что именно подорожание продуктов входит в топ проблем, тревожащих граждан. Именно этот фактор государство расценивает как ключевой, способный при определённых обстоятельствах расшатать ситуацию в обществе.

Сюда по всему, именно поэтому власть на самых разных уровнях предлагает рецепты стабилизации ситуации. Ранее единороссы заговорили о возможности введения в России государственного регулирования цен путём предоставления правительству права устанавливать предельную отпускную стоимость социально значимых товаров и лекарств, а также максимальные размеры оптовых и розничных надбавок. В партии власти утверждают: госрегулирование станет эффективным способом борьбы с дороговизной. В первую очередь речь идёт о замораживании цен на отечественные товары, причину взлёта которых парламентарии увидели в «искусственном ажиотаже».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Дмитрий Журавлёв полагает, что развёрнутая в стране кампания по борьбе со спекулянтами вписывается в эту логику:

Одних хотят напугать громкими задержаниями и возбуждением уголовных дел, другим такая борьба понравится. Но реального эффекта такая борьба не принесёт. Во-первых, у нас в законодательстве нет понятия «государственная цена», во-вторых, поймать условных спекулянтов крайне сложно. Ну, не будете вы мне 50 килограммов сахара сразу продавать, а каждый день — по пакетику.

По его словам, также появились негласные критерии того, что считать спекуляцией: например, если человек купил в магазине мешок муки и перепродаёт его в два раза дороже, то это — спекуляция, а если реализует по завышенной цене автомобиль, на котором до этого ездил пять лет, — то нет.

Основатель адвокатского агентства «Законоведъ» Григорий Сарбаев в беседе с NEWS.ru подтвердил, что как такового наказания «за спекуляцию» в действующем законодательстве нет. Между тем он отметил, что сейчас в России, по сути, действует два ограничения: для реализации товаров населению необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или коммерческого юридического лица, получив соответствующие разрешения на торговлю для определённого вида товаров и размер максимальной торговой наценки на реализацию розничных товаров, который рассчитывается по отдельным категориям товаров.

Однако впереди грядёт мировой дефицит продуктов, поэтому уже сейчас правительства, в том числе РФ, вводят ограничения на экспорт продовольственных товаров. Полагаю, что это только начало, поскольку манипуляции с ценами на товары первой необходимости либо искусственное создание дефицита является одним из инструментов экономической войны. Поэтому скоро мы станем свидетелями расширения мер ответственности в данной сфере, — подчеркнул эксперт.

Уборка урожая пшеницы Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Между тем желающие заработать на перепродаже сахара и гречки никуда не деваются — сервисы объявлений по-прежнему забиты соответствующими предложениями. Например, один из продавцов в Свердловской области готов продать сахар по цене 95 рублей за килограмм. На вопрос корреспондента NEWS.ru, не является ли он спекулянтом, продавец не ответил и поспешил удалить объявление.

Другой продавец сахара в разговоре с NEWS.ru заявил, что «сам решает, по какой цене ему продавать товар».

Давайте вы мне не будете советовать, что и как делать. Не нравится — покупайте в другом месте, — отрезал собеседник NEWS.ru.

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) заявили, что бороться с гражданами в данном случае не следует. По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, самая лучшая борьба — это реакция рынка. По его мнению, чаще всего главными спекулянтами выступают не обычные граждане, а производители и торговые сети.

Вот ими надо заниматься, это факт. Но когда хватают какого-то мужика, пытающегося продать 50 килограммов сахарного песка... Вы знаете, это смешно. Правоохранителям не следует тратить на это силы и время, не надо подтягивать людей под дела, — заявил Кабанов.

Между тем в России уже начались флешмобы: граждан призывают фотографировать завышенные, по их мнению, ценники в магазинах, указывать место и время. Судя по всему, с этого момента рыночной экономике, которую мы строили, сказали «до свидания».