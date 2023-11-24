«Рычать и целоваться»: россиянам рассказали, как улучшить дикцию Преподаватель речи Каспарова: дикцию улучшат упражнения на рычание и поцелуи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Улучшить дикцию и обрести «статусный» голос можно путем выполнения таких простых упражнений, как «рычание» и «длинный поцелуй», рассказала NEWS.ru преподаватель по технике речи Седа Каспарова. Кроме того, по ее словам, пригодится упражнение на произнесение некоторых букв алфавита в определенном порядке.

Для выполнения первого упражнения необходимо выбрать любую песню и начать рычать ее в мотив композиции. В это время можно жестикулировать и двигаться. Упражнение помогает делать массаж гортани, а также снимает напряжение и раскрывает зев. Рычать нужно на выдохе. В качестве теста можно произнести что-то до рычания, прорычать куплет и сказать что-то после, — рассказала эксперт.

При упражнении «длинный поцелуй» нужно сначала вытянуть сложенные трубочкой губы как можно сильнее вперед, а затем широко улыбнуться, демонстрируя зубы. Снова поцелуй, после него — закрытая улыбка, при которой уголки губ тянутся вверх и в стороны с напряжением. Такое чередование выполняется пять раз в медленном темпе, затем необходимо сбросить напряжение с лицевых мышц.

Для выработки четкой дикции специалист порекомендовала произносить сочетания букв «гбда» и «гбдо» — эти звуки придадут голосу энергию. По словам эксперта, эта техника «чистит дикцию всего за пару минут».

Старайтесь представлять в голове, как вы забиваете воображаемые гвозди воображаемым молотком во все стороны — вверху, справа, слева, спереди и вокруг себя, — посоветовала Каспарова.

Ранее нейропсихолог Екатерина Тур порекомендовала родителям не перекладывать на гаджеты и мультфильмы эмоциональное и речевое развитие ребенка. Она пояснила, что дети не распознают речь, которую слышат в передачах и мультфильмах, и не задействуют речевые центры во время просмотра телевизора или игры. Эксперт подчеркнула, что до четырех лет ответственность за развитие речи ребенка полностью лежит на родителях.