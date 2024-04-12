Рыбопромышленные компании на Дальнем Востоке стали собственностью России Восемь рыбопромышленных предприятий в Приморье перешли в собственность России

Фото: Павел Львов/РИА Новости

В собственность государства в лице Федерального агентства по управлению госимуществом перешли восемь предприятий, специализирующихся на производстве рыбы на Дальнем Востоке, передает Interfax со ссылкой на соответствующее решение суда в Приморском крае. Уточняется, что Россия также стала владельцем оператора такси.

Агентство отмечает, что до этого Генеральная прокуратура России обратилась в суд с исками в отношении компаний региона и связанных с ними лиц, общая сумма претензий составила 376 млрд рублей. Самый крупный из них, размер которого составил 358,7 млрд рублей, был предъявлен предпринимателю Олегу Кану, а также фонду «Родные острова». В состав учредителей последнего входили компании, которые находились под контролем бизнесмена.

Суть претензий заключалась в том, что указанная группа лиц, по данным Генпрокуратуры, осуществляла вылов биоресурсов по квотам, но после продавала продукцию заказчикам из других стран. Прибыль от сделок оседала на счетах в иностранных банках.

До этого РБК сообщил, что крупнейший производитель вина в России «Кубань-Вино» перешел в собственность государства. Отмечается, что данные об этом появились 10 апреля в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).