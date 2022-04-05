Россиян предупредили о сложностях с поставками рыбы до конца года

В 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на 28–35%, а с замещением атлантического лосося и тунца могут возникнуть проблемы, предупреждает Ассоциация добытчиков минтая. Как пишет РБК, это связано с выпадением поставок из «недружественных стран» и государств, которые сами ограничивают поставки рыбной продукции в Россию. Заменить всю эту рыбу отечественной будет непросто.
В Росрыболовстве
Как отмечает глава Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, поставки креветок, атлантической сельди и скумбрии можно частично заместить отечественной продукцией, но с заменой некоторых позиций вроде атлантического лосося и мороженого тунца могут возникнуть сложности. Президент ВАРПЭ Герман Зверев, в свою очередь, полагает, что это коснётся в основном премиальных видов рыбы и морепродуктов, к которым относятся сибас, омары и каракатицы.
В свою очередь основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов отметил, что импортный лосось заменить отечественным «технически невозможно»: крупные виды российского лосося добываются только раз в году и почти сразу уходят на экспорт. По его словам, за российской рыбой нужно ехать на Камчатку, договариваться с рыбаками, организовывать сложнейшую логистику в Москву, размещать в морозилках и держать её длительное время, на что обычный ресторан не пойдёт. По его мнению, необходимо выстраивать логистические цепочки и стимулировать рыбаков продавать продукцию на внутренний рынок.
Ранее сообщалось, что Росрыболовство, опасаясь резкого подорожания в рыбной отрасли, обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Участники рынка заявили, что не видят смысла в давлении на рыбодобытчиков, так как после введённого США эмбарго экспорт рыбы может сократиться, а внутренние цены стабилизируются из-за повышенного предложения.