Россиян предупредили о сложностях с поставками рыбы до конца года

В 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на 28–35%, а с замещением атлантического лосося и тунца могут возникнуть проблемы, предупреждает Ассоциация добытчиков минтая. Как пишет РБК, это связано с выпадением поставок из «недружественных стран» и государств, которые сами ограничивают поставки рыбной продукции в Россию. Заменить всю эту рыбу отечественной будет непросто.



В Росрыболовстве отмечают , что поставки рыбы из-за рубежа уже снижаются: по данным Росстата, которые приводит ведомство, в январе — феврале 2022 года рыбный импорт составил 84,32 тысячи тонн, что на 10,5% ниже, чем в тот же период 2021 года. Снижение импорта в Росрыболовстве объясняют в первую очередь вводимыми в отношении России санкциями со стороны недружественных стран. В агентстве подчеркивают, что с учётом положительных показателей по выловам и роста производства рыбы внутренний рынок будет ею полностью обеспечен.



Как отмечает глава Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, поставки креветок, атлантической сельди и скумбрии можно частично заместить отечественной продукцией, но с заменой некоторых позиций вроде атлантического лосося и мороженого тунца могут возникнуть сложности. Президент ВАРПЭ Герман Зверев, в свою очередь, полагает, что это коснётся в основном премиальных видов рыбы и морепродуктов, к которым относятся сибас, омары и каракатицы.



В свою очередь основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов отметил, что импортный лосось заменить отечественным «технически невозможно»: крупные виды российского лосося добываются только раз в году и почти сразу уходят на экспорт. По его словам, за российской рыбой нужно ехать на Камчатку, договариваться с рыбаками, организовывать сложнейшую логистику в Москву, размещать в морозилках и держать её длительное время, на что обычный ресторан не пойдёт. По его мнению, необходимо выстраивать логистические цепочки и стимулировать рыбаков продавать продукцию на внутренний рынок.