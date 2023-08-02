«Рыбарь» указал на важную проблему с вооружением народных дружин в России «Рыбарь»: отказ от поставок автоматов снизит эффективность народных дружин в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайга-ППК

Передача народным дружинам вооружения омрачилась тем фактом, что добровольцам вручили карабины «Сайга-МК», а не автоматы, как предполагалось изначально, сообщил Telegram-канал «Рыбарь». Его авторы полагают, что причиной такого хода стало отсутствие нормативно-правовой базы. Как следствие, эффективность дружин будет заметно ниже.

В публикации подчеркивается, что нарезной карабин может быть аргументом в борьбе с отдельными диверсантами или даже диверсионно-разведывательными группами. Однако речь все же идет об обеспечении безопасности в приграничной зоне.

Дело в том, как объясняют авторы, что статус ополченца не прописан в российском законодательстве и для выхода из сложившейся ситуации необходимо принципиальное решение высшего руководства страны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы местной территориальной обороны получат оружие. По его словам, вооружать будут отряды, действующие непосредственно на границе, причем таким образом, чтобы не вносить изменения в законодательство.

Позднее о вооружении добровольной дружины сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он утверждал, что первая партия оружия уже готова к использованию, в скором времени общее количество его экземпляров увеличится до 300 единиц.