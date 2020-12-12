16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Рыбалка, мотогонки и пируэты на льду: как Подмосковье встретило зиму

21:08, 12 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последние дни погоду в Подмосковье определяет антициклон. По ночам морозно, а днём воздух не успевает прогреться из-за отсутствия облаков.

С наступлением холодов покрылся толстой коркой лёд на Москве-реке в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска. Этим не преминули воспользоваться любители подлёдного лова, фигурного катания и прогулок на свежем воздухе.

На идеально ровном льду природного катка фотографируются влюблённые пары, катаются родители с детьми и даже экстремалы-мотогонщики. При этом горожане не забывают о мерах предосторожности в связи с пандемией, соблюдая дистанцию.

О том, как жители Подмосковья встретили первые морозы, — в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео