Рыба как в СССР: только так правильно готовить минтай

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рыбные блюда умела готовить каждая советская хозяйка. Блюда из минтая можно было встретить в каждом доме, ведь это недорогая и нежирная рыба. Вот один из вариантов приготовления.

Возьмите 600 граммов филе минтая, одну морковь, одну луковицу, 2 столовые ложки томатной пасты, 2 столовые ложки муки, 1/3 столовой ложки острого перца, соль и масло для жарки.

Филе минтая посолите, обваляйте в муке и обжарьте в растительном масле с обеих сторон до готовности. В отдельной сковороде приспустите нарезанный полукольцами лук, а затем добавьте нарезанную соломкой морковь. Готовьте пару минут.

Далее добавьте томатную пасту и специи. Влейте кипяток, чтобы соус был в меру жидкий. Тушите на среднем огне до мягкости моркови. Залейте рыбу маринадом и оставьте на полчаса.

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