Вован и Лексус сообщили, что YouTube удалил их канал

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Слева направо: пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)

Американский видеохостинг YouTube удалил резервный канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Об этом пранкеры сообщили в своем Telegram-канале. Журналисты считают, что разработчики платформы «не угодили» представителям Белого дома, испугавшись возможного удара по имиджу. По мнению пранкеров, подобные действия сотрудников YouTube противоречат идеологии видеохостинга, который позиционирует себя как «свободная площадка».

Американские и британские власти до сих пор пытаются зачистить за собой следы преступных слов, которые уже давно разошлись по всей сети. Но весь интернет удалить не удастся! Рыба гниет с головы, даже если этой головы нет, — сказано в заявлении пранкеров.

3 июня пранкеры Вован и Лексус получили Гран-при в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения первой Национальной премии интернет-контента в Москве. Представитель МИД России Мария Захарова поздравила их с победой и вручила телефон правительственной связи.

Ранее российские пранкеры разыграли министра внутренних дел Великобритании Прити Пател. В разговоре с Вованом и Лексусом она сообщила, что английские семьи готовы всячески помогать украинским националистам и неонацистам.