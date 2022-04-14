Рязанское УМВД отвергло слова продюсера Собчак о пытках в полиции

Факты пыток над продюсером фильмов Ксении Собчак Сергеем Ерженковым в отделе полиции не подтвердились, заявили в УМВД по Рязанской области, передаёт «МК в Рязани». Ведомство сделало официальное заявление в связи с уголовным делом о вандализме, по которому Ерженкова и задерживали. По его словам, затем к нему применяли насилие.

Указанная информация проверена сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Рязанской области и не нашла своего подтверждения. Также стоит отметить, что жалоб и заявлений со стороны подозреваемого в противоправном деянии в подразделение собственной безопасности полицейского главка не поступало, — сообщили в УМВД.

Заявление самого Ерженкова по поводу дела до этого публиковала телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале. Он рассказал, что на памятник Владимиру Ленину в Касимове нанесли надпись, чтобы привлечь внимание властей к необходимости реставрации. Сделали это водоэмульсионной краской, которая легко смывается, но коммунальные службы закрасили её чёрным, что является «жестом истинного вандализма».

Ранее Саратовский суд приговорил к шести годам тюрьмы экс-полицейского, который изнасиловал и избил 18-летнюю девушку по просьбе знакомого на своём рабочем месте. Мотивом поступка стал конфликт потерпевшей с женой товарища обвиняемого.