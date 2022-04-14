18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Общество

Рязанское УМВД отвергло слова продюсера Собчак о пытках в полиции

18:03, 14 апреля 2022
Рязанское УМВД отвергло слова продюсера Собчак о пытках в полиции Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Факты пыток над продюсером фильмов Ксении Собчак Сергеем Ерженковым в отделе полиции не подтвердились, заявили в УМВД по Рязанской области, передаёт «МК в Рязани». Ведомство сделало официальное заявление в связи с уголовным делом о вандализме, по которому Ерженкова и задерживали. По его словам, затем к нему применяли насилие.

Указанная информация проверена сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Рязанской области и не нашла своего подтверждения. Также стоит отметить, что жалоб и заявлений со стороны подозреваемого в противоправном деянии в подразделение собственной безопасности полицейского главка не поступало, — сообщили в УМВД.

Заявление самого Ерженкова по поводу дела до этого публиковала телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале. Он рассказал, что на памятник Владимиру Ленину в Касимове нанесли надпись, чтобы привлечь внимание властей к необходимости реставрации. Сделали это водоэмульсионной краской, которая легко смывается, но коммунальные службы закрасили её чёрным, что является «жестом истинного вандализма».

Ранее Саратовский суд приговорил к шести годам тюрьмы экс-полицейского, который изнасиловал и избил 18-летнюю девушку по просьбе знакомого на своём рабочем месте. Мотивом поступка стал конфликт потерпевшей с женой товарища обвиняемого.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео