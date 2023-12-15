Рязанский митрополит призвал россиян реже сидеть в соцсетях во время поста Митрополит Рязанский Марк: в период поста следует реже сидеть в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк призвал россиян реже сидеть в социальных сетях во время поста, пишет «МК в Рязани». Священнослужитель подчеркнул, что церковь приветствует подобные ограничения. Оставшееся свободное время митрополит порекомендовал посвятить чтению, самообразованию или добрым делам.

Как уточнил священнослужитель, социальные сети могут быть источником полезной информации. При этом он напомнил, что иногда интернет наносит человеку вред. По его словам, там много лишней и даже греховной информации.

Наряду с полезной информацией там много лишнего, суетного и даже греховного, — отметил митрополит.

Клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе иерей Филипп Ильяшенко ранее рассказал, что Рождественский пост является не диетой, а временем для работы над преодолением собственных недостатков. По его словам, для среднестатистических постящихся основу питания могут составлять крупы, овощи, сухофрукты и мед.

До этого телеведущая Елена Малышева порекомендовала православным, соблюдающим Рождественский пост, добавить в меню зелень, бобовые, а также скумбрию. По ее словам, эти продукты помогут компенсировать исключение мяса из рациона.