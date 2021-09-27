Совфед: централизованных выплат ко Дню пожилого человека не будет

Действующее законодательство не предусматривает доплат гражданам в честь Дня пожилого человека. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя информацию об увеличении правительством пенсионных выплат и расширении льгот.

Что касается денежных выплат и подарков — дело в том, что централизованных выплат из пенсионного фонда не будет, это не предусмотрено действующим законодательством, — цитирует Рязанского RT.

Он отметил, что региональные власти могут поощрять жителей по собственной инициативе, а также организовывать досуговые мероприятия и готовить подарки, приуроченные к празднику, или награждение граждан за определённые заслуги.

Например, выплаты могут быть связаны с выполнением обязательств по званию «Ветеран труда», либо соответствующим образом отмечаются долгожители, — сказал чиновник.

Ранее глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев рассказал агентству ПРАЙМ, что в честь Дня пожилого человека правительство РФ увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы жителям регионов. В зависимости от места проживания пенсионерам могут вручить подарки или назначить прибавку к пенсии. Граждане старше 70 лет могут получить особые льготы.