Рязанская журналистка ответила на обвинения во лжи Путину

https://static.news.ru/photo/e5f95206-42f2-11eb-a95f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рязанская журналистка Александра Безукладова, обращавшаяся к президенту РФ Владимиру Путину во время большой пресс-конференции, заявила, что не вводила главу государства в заблуждение.

В беседе с газетой «Московский Комсомолец» девушка подтвердила , что она беременна.

Во время пресс-конференции я, возможно, не совсем внятно ответила Владимиру Владимировичу о своём действующем статусе в силу волнения, — отметила Безукладова.

По её словам, она готова продемонстрировать всем сомневающимся выписку из медкарты, подтверждающую беременность. Идея сделать табличку, сообщающую, что девушка находится в положении, появилась во время обсуждения поездки на пресс-конференцию, указала журналистка.

Мы шутили, что в прошлом году на пресс-конференции я была на последних месяцах беременности и это было заметно, а сейчас, когда у меня ещё не большой срок, «хоть табличку делай». Вот и решили в самом деле сделать, — рассказала Безукладова.

Журналистка также прокомментировала обвинения в том, что она солгала о спасении людей из пожара рязанским вице-губернатором Игорем Грековым. Она пояснила, что сведения о семи спасённых ей предоставили её коллеги из «МК в Рязани». Кроме того, спустя некоторое время местные жители обратились в редакцию её газеты с инициативой наградить чиновника.

Для меня чиновник, который не сидит в кабинете в костюме и шёлковом галстуке, а идёт «в поле» и делает что-то, рискуя собой, — он, кстати, получил травму во время этих событий — достоин уважения, — подчеркнула Безукладова.

Журналистка во время большой пресс-конференции стояла с плакатом с надписью «Я беременна». Когда ей позволили задать вопрос, она попросила Путина присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Президент поинтересовался, какое отношение к её просьбе имеет беременность, на что девушка ответила, что выбрала табличку, чтобы её заметили.

Как писал NEWS.ru, ранее в Общественной палате России призвали сурово наказать Безукладову за обман главы государства. С таким предложением выступил первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.