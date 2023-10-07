Рядовой Дмитрий Егоров получил Героя РФ: какой подвиг совершил, выжил ли он

Фото: МО РФ

Рядовой Дмитрий Егоров

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова за бой с превосходящими силами противника у населенного пункта Новомайорское в ДНР. Что об этом известно?

«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя Российской Федерации (посмертно)», — говорится в сообщении.

Почему Егоров посмертно получил звание Героя РФ

В ведомстве рассказали, что ВСУ в ДНР предприняли попытку наступления, нанеся массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами. Рядовой Егоров оценил обстановку и занял выгодную позицию. Он одним из первых вступил в бой с превосходящими силами Украины. Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным.

В министерстве пояснили, что рядовой представлен к награде за героизм, мужество и отвагу, которые были проявлены при исполнении воинского долга.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Дмитрий Егоров представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации (посмертно). Позывной Сунтар взят Дмитрием по названию населенного пункта Сунтар, расположенного в Республике Саха (Якутия), где он проживал», — сообщили в ведомстве.

Почему военнослужащий с позывным Большой получил звание Героя РФ

В конце сентября Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой за отражение атаки ВСУ у Урожайного. Министр рассказал, что военнослужащие и его подчиненные сумели обратить в бегство превосходящие силы противника.

«За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен министром обороны к званию Героя Российской Федерации», — говорилось в обращении.

Почему танкисты «Алеши» получили звание Героя РФ

Военнослужащие танкового экипажа «Алеша», уничтожившие два украинских танка и шесть БТР, представлены министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Героя России в августе этого года. Экипаж под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова смог отразить атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении.

Экипаж «Алеши» попал под массированный огонь ВСУ, в результате чего механик-водитель получил ранение. Баксиков оказал ему первую помощь, передал медикам и занял его место. Лейтенант Александр Леваков занял рабочее место командира танка.

На подходе к одному из населенных пунктов Леваков увидел в ближайшей лесополосе восемь единиц техники украинской армии, включая два танка. Тогда Баксиков вступил в бой и, находясь на месте механика-водителя, умело маневрировал, а Леваков на месте командира оперативно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем.

После уничтожения последней украинской бронемашины танкисты еще около 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения. Когда у них закончился боекомплект, они отправились на перезарядку, а к месту боя был направлен другой танк. Когда он попал под огонь артиллерии, бойцы «Алеши» эвакуировали его и осуществили буксировку под непрекращающимся обстрелом противника. Экипаж подбитой машины был спасен.

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