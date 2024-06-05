«Рядом мама и брат»: блогер Лерчек рассказала о состоянии после развода Блогер Лерчек сообщила о поддержке мамы и брата после развода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в беседе с NEWS.ru призналась, что после развода с Артемом Чекалиным для нее самое важное — нахождение рядом матери и брата. По ее словам, она не виделась с ним последние два года, с момента рождения младшего сына. Лерчек отметила, что близкие поддерживают ее после расставания с мужем.

Для меня самое важное, что сейчас рядом моя мама и мой брат. Я с ним не виделась два года, получается, с рождения моего младшего сына, и сейчас они рядом и поддерживают меня, — рассказала блогер.

Чекалина добавила, что она никогда не задается вопросом, почему именно на нее обрушились какие-либо трудности. Лерчек уверена, что она становится только сильнее, преодолевая проблемы. По ее словам, сейчас начинается новый этап в ее жизни.

Мне кажется, сейчас я большое количество [дел] делаю, все сфокусировала на себе, в том числе не только маркетинг и рекламу, но и построение дальнейшие, и создание других брендов. И голова немножко кипит. Но самое важное — найти людей, которые будут поддерживать, то есть команду, — считает блогер.

Ранее Лерчек рассказала, что выплатила налоги на сумму больше 800 млн рублей. Она отметила, что у нее остались определенные обязательства в рамках договоренностей с ФНС.