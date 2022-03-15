Несколько журналистов заявили об уходе с российского телевидения

Несколько известных российских журналистов сообщили о своём уходе с телевидения. Об уходе объявили журналисты Вадим Глускер, Жанна Агалакова и телеведущая Лилия Гильдеева. Ранее, в понедельник редактор Марина Овсянникова в прямом эфире Первого канала появилась в новостной передаче с антивоенным плакатом в руках.

Я подтверждаю, что действительно уволилась с НТВ по собственному желанию. Благодарю за слова поддержки. Их оказалось гораздо больше, чем я ожидала. Сейчас я пока не готова давать больше никаких комментариев — хочу провести время со своей семьёй и прийти в себя. Ещё раз большое спасибо, — сообщила бывшая ведущая НТВ Лидия Гильдеева Алексею Пивоварову, который опубликовал слова журналистки у себя в Telegram-канале.

На НТВ также сообщили об увольнении журналиста Вадима Глускера.

Журналистка Жанна Агалакова уволилась с Первого канала. На российском ТВ она работала с 1995 года, в последние года была спецкором канала во Франции. Агалакова сообщила , что заявление на увольнение было подписано ещё 3 марта.

Суд в Москве 15 марта оштрафовал сотрудника Первого канала Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы к митингам. Свою вину женщина не признаёт. Инцидент на Первом канале произoшёл вечером 14 марта. В ходе прямого эфира программы «Врeмя» за спиной у ведущей Екатeрины Андреевой появилась девушка с плакатом против спецоперации. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Пoзже выяснилось, что девушка работает редактором телеканала. Её задержали и доcтавили в отдел полиции «Останкино». Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, появление Овсянниковой в прямом эфире с пацифистским плакатом является хулиганством. Он добавил, что этот вопрос не стоит на повеcтке дня Кремля.