https://static.news.ru/photo/2d55fa34-dc40-11e9-8ed3-fa163e074e61_660.jpg Проспект академика Сахарова Фото: АГН «Москва»

График движения на нескольких улицах Москвы 21 сентября будет изменён из-за проведения на территории города футбольного матча в рамках чемпионата России, а также марафона и фестиваля.

В столице не только перекроют несколько улиц, но и для обновления инфраструктуры изменят график работы Московского центрального кольца. На МЦК увеличится интервал движения поездов.

Известно, что до 22 сентября участок от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой будет полностью закрыт для водителей. В субботу, 21-го числа, с 13:00 до 23:50 перекроют движение на участке проспекта Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы.

Другие изменения связаны с проведением футбольного матча на стадионе ЦСКА. Движение перекроют на участке проезда Берёзовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Ограничения будут действовать с 17:00 до 22:00.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее News.ru писал, что в «Лужниках» 22 сентября стартует седьмой Московский марафон. Участниками забега станут около 30 тысяч любителей из 85 стран.

Маршрут пройдёт по Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также рядом с Кремлём. Несколько десятков улиц, бульваров и площадей будут закрыты для движения транспорта с 7:00 до 17:00.