Ряд СМИ предоставил в суд характеристики Сафронова

https://static.news.ru/photo/aee3f8b4-c063-11ea-926b-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд СМИ, включая «Коммерсант», «Ведомости» и «Медузу», направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в Госизмене. Они просят не отправлять Сафронова в СИЗО.

Мы убеждены, что при трудоустройстве в Роскосмос Ивана Сафронова тщательно проверили специальные службы. Вряд ли можно допустить, что какие-то важные сведения могли уйти от их внимания, — говорится в заявлении «Медузы».

В ходатайстве главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова говорится, что Сафронов является высокопрофессиональным журналистом.

Сафронова защищают пять адвокатов, среди которых Иван Павлов. Сам Иван кивками приветствовал знакомых коллег, которым удалось попасть в зал. Судья зачитал сопроводительное письме из ФСБ. Из него следует, что силовики просят председательствующего провести заседание в закрытом режиме.

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. С чем именно связано дело — не сообщается.

Сафронов проработал в «Коммерсанте» 10 лет. В основном он писал на военно-космическую тематику. Репортёр уволился весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Перед этим изданию также пришлось удалить его материал о поставках Россией Египту истребителей Су-35. Против газеты тогда было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Этой весной со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию полтора месяца назад и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса не связано с его журналисткой деятельностью.

Утром 7 июля обыски прошли в квартире основательницы издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Затем её повезли на допрос в качестве свидетеля в рамках дела Сафронова. В 2012 — 2017 годах Бекбулатова работала с ним в «Коммерсанте».

Уголовное дело против Ивана Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Следствие вёл Александр Чабан, известный по делу пожилого учёного Виктора Кудрявцева (его также обвиняют в госизмене).

Ранее NEWS.ru также опубликовал на своём сайте заявление в поддержку Ивана Сафронова.