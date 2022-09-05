Ряд российских СМИ потребовал освободить журналиста Сафронова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Сафронов

5 сентября ряд независимых российских СМИ выступил в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в передаче секретных данных о деятельности ВС России в Сирии и поставках вооружения в Африку, а также в работе на чешские спецслужбы. В день оглашения приговора журналисты потребовали выпустить Сафронова на свободу и заняться пересмотром дела.

В число изданий, поддержавших Сафронова, вошли «Новая газета», «Дождь» (СМИ, выполняющее функции иноагента), Doxa, Sota Vision, «Осторожно, новости», «Проект», «Бумага», «ЧТД», «Новая вкладка», Astra, «Важные истории» (СМИ, выполняющее функции иноагента). По мнению авторов обращений, невиновность журналиста давно доказана, поскольку все данные, которые он использовал, хранились в открытом доступе.

ФСБ так и не предоставила каких-либо доказательств вины журналиста. Как и то, что журналист имел доступ к секретным материалам и тем более передавал их какой-либо разведке. В деле нет и доказательств получения им вознаграждения от иностранных спецслужб, — говорится в сообщении «Бумаги».

По мнению журналистов, обвинительное заключение представляет собой описание активной и качественной журналистской работы Ивана Сафронова.

Нам очевидно, что причина преследования Ивана Сафронова не в «госизмене», которая ничем не подтверждена, а в его журналистской работе и материалах, которые он публиковал без оглядки на мнение Минобороны и российской власти, — пишут авторы «Дождя».

Независимые СМИ потребовали отпустить Сафронова на свободу, пересмотреть дело и приобщить к нему все предоставленные защитой материалы, отвести состав суда, провести расследование в отношении должностных лиц, допустивших подобную ситуацию. Финальное заседание суда пройдет 5 сентября в 16:00 в здании Мосгорсуда.

Журналист был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Подозреваемый вину не признает и от сделки со следствием отказывается.

Сафронов заявил, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе в интернете и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука. Однако суды, по его мнению, слепо верят следствию и прокуратуре.

Ранее стало известно, что свидетель обвинения по делу Ивана Сафронова, немецкий политолог Демури Воронин дал показания в защиту журналиста. Кроме того, издание «Проект», в распоряжении которого оказались официальные документы по судебному процессу, писало, что следователи не обнаружили ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные. Не была доказана и причастность Воронина и Мартина Лариша к работе на спецслужбы. Сафронов ходатайствовал о приобщении материалов расследования к делу, однако суд ему в этом отказал.