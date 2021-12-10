Рябков: Россия не сравнивает ситуацию на Украине с кризисом в Грузии

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль не проводит параллели между ситуацией на Украине и кризисом 2008 года в Грузии. Он отметил, что события в разных странах развиваются по разным сценариям. Его слова приводит РИА Новости.

Нет, я не провожу никаких параллелей. Каждая ситуация уникальна, и здесь нет повода делать вывод, что есть какие-то сценарии, какая-то предопределённость, — сказал он.

Москва 26 августа 2008 года после вооружённой агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. В России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии, однако Тбилиси отказывается признавать их независимость.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы «разблокирования» «нормандского формата» и работу Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, стороны поговорили на тему угроз энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).