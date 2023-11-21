Рябков оценил возможность доступа консула США к арестованной журналистке Рябков: задержанная редактор «Радио Свобода» является гражданкой РФ

Фото: Алина Файзрахманова/ТАСС

Алсу Курмашева

Задержанная редактор радиостанции «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Алсу Курмашева является гражданкой России, ее ситуация не идентична ситуациям с лицами, имеющими только гражданство США, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Таким образом он ответил на вопрос о возможности консульского доступа к девушке.

Это вопрос к соответствующем структурам. Я просто в этой связи хочу сказать, что госпожа Курмашева является гражданкой Российской Федерации. И, соответственно, это не идентично тому или тем ситуациям, когда у соответствующего лица есть гражданство только Соединенных Штатов Америки, — сказал Рябков.

Журналистка с американским гражданством была задержана в Казани, ее обвиняют в том, что она не подала документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов в соответствии с законодательством.

Представители Советского районного суда Казани ранее заявили, что следствие будет ходатайствовать об аресте Курмашевой. В случае признания ее вины журналистке грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Кроме того, ей могут назначить обязательные работы или лишить свободы сроком на пять лет. В Госдепе США заявили, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией с учетом двойного гражданства задержанной. Официальный представитель ведомства Мэтью Миллер пообещал оказать ей консульскую помощь.