РВИО пообещало поддержку ветерану в суде с Навальным

https://static.news.ru/photo/f1921870-694c-11eb-972c-96000091f725_660.jpg Игнат Артёменко Фото: СК РФ

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко получит поддержу от Российского военно-исторического общества (РВИО) в процессе с оппозиционером Алексеем Навальным. Ветерану предоставят адвоката.

В заявлении общества, председателем которого является бывший министр культуры Владимир Мединский, говорится, что оно не собиралось комментировать «этот отвратительный инцидент». Но после первого дня процесса всё поменялось.

Текущее развитие ситуации лишает нас права на безучастность. РВИО готово оказать И. С. Артеменко всю необходимую правовую помощь, в том числе предоставить адвоката для отстаивания его интересов в судебном процессе, — говорится в заявлении РВИО.

В обществе отметили, что тем самым 95-летний инвалид войны будет избавлен от необходимости лично присутствовать на заседаниях, выслушивая новые оскорбления.

В РВИО также заявили, что против ветерана ведётся травля в Интернете. По мнению общества, сторонники Навального и «псевдолиберальные и иностранные СМИ» унижают и оскорбляю Артёменко, а также пытаются очернить его военную биографию.

5 февраля в Бабушкинском суде столицы прошло заседание по делу блогера Алексея Навального о клевете на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Уголовное дело было возбуждено после комментария Навального к видеоролику, в котором ветеран поддержал поправки в Конституцию страны. Блогера обвиняют по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета». Его могут приговорить к штрафу или принудительным работам.

Как писал NEWS.ru, суд по делу Навального отложен на 12 февраля. Об этом попросил прокурор из-за окончания рабочего времени. Навальный высказался против переноса заседания, поскольку посчитал, что «психологически выиграл процесс».