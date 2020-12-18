Бывший участник «Дома-2» Солнцев объяснил, почему проект закрыли

https://static.news.ru/photo/7cc8174c-416a-11eb-890c-fa163e074e61_660.jpg Рустам Солнцев Фото: facebook.com/rustam.solncev

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев не был удивлён информацией о закрытии проекта. По мнению шоумена, руководству реалити давно уже следовало сменить формат подачи контента.

Солнцев подчеркнул, что с 2012 года не видел ни одного достойного участника проекта. Как правило, на шоу шли легкомысленные барышни и «тупые качки».

Туда набирали уже худших из худших. Золотая концепция «Дома-2» — в основе коллектива должны быть нормальные, обычные люди. Концепцию нарушили. Люди вообще не понимали, что они сейчас смотрят: это «Дом-2» в классическом виде, кинокомедия, база беременных баб? Кто это вообще такие?! — отметил Солнцев, слова которого приводит Пятый канал.

Он также добавил, что ведущие шоу тоже вели себя неподобающим образом.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Ранее NEWS.ru писал, что реалити-шоу «Дом-2» являлось эталоном пошлости, однако российский зритель сохраняет запрос на подобный контент, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.