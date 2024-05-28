Русские «Супернатуралы», подвал трупов ВСУ, развод Алсу: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В России не снимут адаптацию американского сериала «Сверхъестественное» (оригинальное название — Supernatural, фанаты сериала в шутку называли его «Супернатуралы») с актерами Никитой Кологривым и Иваном Янковским, в одном из подвалов в Крынках нашли разлагающиеся тела военнослужащих ВСУ, певица Алсу может отсудить у богатого мужа два коттеджа и две квартиры при разводе — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Россия осталась без «Сверхъестественного»

Портал thegirl.ru распространил информацию, что телеканал ТНТ планирует выпустить российскую адаптацию популярного американского сериала «Сверхъестественное». По данным источника, главные роли в этом проекте могут исполнить актеры Никита Кологривый и Иван Янковский. Данные артисты ранее вместе снимались в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова.

«Да-да, если все вышеперечисленное свершится, то звезды сериала „Слово пацана“ вновь объединятся на экране. Впереди у Вани ожидается премьера фильма „Икария“, а также главная роль в сериале „Преступление и наказание“. Никиту же мы увидим в фильмах „Кореша“ и „Любовь зла“. А как вам такой кастинг и идея очередной локализации?» — пишет портал.

Российская адаптация «Сверхъестественного» с Янковским и Кологривым в главных ролях, если удастся договориться с американцами о получении прав, может получиться удачной, считает кинокритик Давид Шнейдеров. Эксперт отметил, что в России есть примеры как хороших попыток переснять западные сериалы, так и не совсем удачных. В качестве примера он привел сериалы «Моя прекрасная няня» и «Люба, дети и завод…», первый из которых получился интереснее второго.

«У нас были хорошие адаптации, были и не очень. Например, „Закон и порядок“ с Игорем Лагутиным был лучше, чем с Дмитрием Брусникиным. Сериал „Моя прекрасная няня“ был лучше, чем „Люба, дети и завод…“. Янковский и Кологривый уже работали вместе в „Слове пацана“. Почему бы нет?» — высказался Шнейдеров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Вскоре в пресс-службе ТНТ отреагировали на ажиотаж вокруг новости и заверили, что не планируют снимать российскую адаптацию сериала «Сверхъестественное». Там подчеркнули, что информация о подобном проекте в производственных планах не указана. Телеканал уточнил, что подготовка к производству не ведется. По этой же причине ни Янковский, ни Кологривый не получали приглашений для участия в съемках.

«Сверхъестественное» — американский телесериал в жанре темного фэнтези, созданный Эриком Крипке. Премьера ленты состоялась на телеканале The WB 13 сентября 2005 года. Шоу выходило 15 сезонов и завершилось в 2020 году.

Главные роли в сериале исполнили актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс, они воплотили на экране братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые охотятся за нечистью. Они путешествуют по США на черном Chevrolet Impala 1967 года, расследуя паранормальные явления, многие из которых основаны на городских легендах и фольклоре.

Неприятный «подарок» от ВСУ в одном из подвалов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные нашли в подвале одного из домов в селе Крынки на левом берегу Днепра тела бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские солдаты были полностью выбиты из населенного пункта.

«Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых морских пехотинцев», — отметил глава региона.

На опубликованных в Сети кадрах видны сложенные в хаотичном порядке тела украинских бойцов в обмундировании и полевой экипировке. Видео было снято 24 мая.

21 февраля российские солдаты развернули национальный триколор в селе Крынки, из которого были выбиты Вооруженные силы Украины. Там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы Украины могли заминировать трупы своих бойцов в зоне спецоперации России. Кроме того, Дандыкин предупредил, что найденные в подвале в Крынках тела бойцов могут привести к эпидемии из-за установившейся жаркой погоды.

Фото: МО Украины

«Опасность найденных в зоне СВО трупов есть. Сейчас жара, может начаться эпидемия. Это все чревато последствиями. Бывает и такое, что ВСУ специально минируют трупы своих солдат. Это придумали немцы, они тоже подкладывали мины под погибших бойцов», — пояснил эксперт.

Дандыкин считает, что ВСУ оставили трупы в подвале в Крынках, чтобы не платить их семьям. По его словам, если отдавать тела погибших родственникам, необходимо соблюсти много условий, в том числе нужно, чтобы солдаты были в полной форме.

«Они считаются без вести пропавшими. Документы у них забрали, тела остались. Может, кто-то и получил за них деньги. Это уже не первый случай, когда ВСУ оставляют трупы, а наши их хоронят. Конкретно этот случай, я думаю, связан с деньгами и выплатами», — заключил военэксперт.

Алсу может отнять у мужа-изменщика детей и недвижимость

Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Ее заявление зарегистрировано на портале мировых судей города Москвы. Отмечается, что дело поступило 24 мая в участок № 418. За месяц до этого Алсу отказывалась комментировать слухи о расставании с мужем.

«Истец: Абрамова Алсу Ралифовна. Ответчик: Абрамов Ян Рафаелович. О расторжении брака супругов, имеющих детей», — сказано в карточке дела.

У пары в браке родились трое детей. Старшей Сафине в сентябре исполнится 18 лет, средней Микеле — 16 лет, а сыну Рафаэлю в августе будет семь лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алсу

Отмечалось, что Абрамов изменял Алсу в течение 10 лет, прежде чем она решилась на развод. По словам источника из окружения пары, о многочисленных похождениях предпринимателя знала вся Москва. Бизнесмену приписывали романы с моделями Викторией Лопыревой и Анастасией Решетовой. Певица при этом пыталась долгое время спасти отношения.

Как считает юрист Людмила Александрова, у певицы есть все шансы забрать детей после развода с Абрамовым. Эксперт отметила, что суд с большой вероятностью встанет на сторону матери. При этом юрист уточнила, что последний год супруги не проживали совместно, поэтому нажитое за это время имущество разделять не будут. По ее словам, все, что было приобретено в 2024 году, суд может признать личным имуществом.

«Если встанет вопрос о том, с кем останутся дети, то, вероятнее всего, суд встанет на сторону матери. Алсу продолжит воспитывать троих детей. Что касается раздела имущества, то важно отметить тот факт, что супруги не проживали вместе последний год», — пояснила Александрова.

Если же за этот период у одного из супругов возникли долги, их также не признают общими, подчеркнула эксперт. Чтобы быстрее расторгнуть брак, Алсу и Абрамов могут обратиться в мировой суд, добавила Александрова.

По информации Telegram-канала Mash, Алсу и ее супруг бизнесмен Ян Абрамов будут делить при разводе два особняка и две квартиры, одна из которых находится в Великобритании. По его данным, первую квартиру пара купила сразу после свадьбы, речь идет об апартаментах на Никитском бульваре в Москве на 57-м этаже элитного ЖК.

Спустя несколько лет семейство обзавелось четырехэтажным особняком в викторианском стиле на Рублевке. Также от отца Алсу паре достался коттедж на крымском побережье — на территории есть даже собственная мечеть. Кроме того, супругам предстоит поделить квартиру в Лондоне, которая располагается рядом со стадионом Lord's Cricket Ground.

Читайте также:

Звездные разводы: чья любовь закончилась в 2024 году

Нюша разводится: что известно об изменах в браке, с кем останутся дети

В РФ переснимут «Сверхъестественное» с Кологривым и Янковским? Что известно