https://static.news.ru/photo/c4410c58-48cf-11ea-8650-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Русское географическое общество (РГО) начинает приём заявок на медиагранты в 2020 году. На них будет выделено 60 млн рублей, максимальный размер гранта в этом году составит 1,8 млн рублей.

Стартует медиагрантовая кампания РГО за 2020 год. Сегодня начинается приём заявок. Заявки будут приниматься до 27 февраля включительно, — цитирует Пескова ТАСС.

Он уточнил, что заявку на грант может подать любой человек или организация через официальный сайт РГО. Победителей объявят после заседания попечительского совета РГО весной.

С помощью медиагрантов РГО поддерживает создание документальных, научно-популярных фильмов, телевизионных и радиопрограмм, тревел-блогов, мультфильмов и мультимедийных проектов, тематика которых соответствует целям и задачам организации.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что в этом году конкурс медиагрантов будет более строгим, «придирчивым и требовательным». Главным критерием отбора он назвал мультиплатформенность контента. Песков пояснил, что нынешние потребители продукции общества не хотят смотреть телевизор, когда им предлагают ту или иную программу, а «хотят смотреть на мобильном телефоне, на компьютере, в офисе, дома, в такси, в метро».