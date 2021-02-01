«Русским языком владею в совершенстве»: Ройзман готов отказаться от мата

https://static.news.ru/photo/3291bbba-6483-11eb-81d8-96000091f725_660.jpg Евгений Ройзман Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В России с 1 февраля вступил в силу закон, запрещающий пользователям соцсетей материться. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что теперь в Сети будет обходиться без мата из уважения к руководству компаний, которых отныне обязали удалять контент с нецензурной лексикой.

Русский язык настолько велик и могуч, что он оставляет возможности для эмоциональной реакции без ненормативной лексики. Никаких проблем для себя я не вижу. В обычной жизни я мат не использую. Выражать свои мысли я умею — русским языком владею в совершенстве. Я с уважением отношусь к руководству соцсетей, которые предоставили мне площадку, это чей-то интеллектуальный труд. Поэтому я постараюсь их не подставлять, — сообщил порталу Znak.com Ройзман.

По его словам, свои короткие и часто нецензурные комментарии в Twitter он использовал лишь как инструмент полемики.

С пропагандой сложно и лень разговаривать. Когда я видел новость откровенно пропагандистскую, лживую, я оставлял на неё короткие ремарки. Эти ремарки набирали больше откликов, чем, собственно, новость. Так, есть возможность пафос лживой новости обнулить одним реплаем, — пояснил политик.

При этом новый закон Ройзман назвал «очень невнятным», в нём, по его мнению, не проговаривается суть запрещения и понятие мата.

Как писал NEWS.ru, согласно поправкам, внесённым в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», следить за соблюдением нового требования должны модераторы социальных сетей. Администрация интернет-площадок для общения должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий контент и комментарии пользователей. Также соцсети должны будут выявлять и удалять сообщения, содержащие призывы к участию в несогласованных митингах и протестах, оскорбление государства, государственных символов и чиновников. Спорные ситуации соцсети будут обязаны решать через обращение в Роскомнадзор.

За нарушение введённых нормативов руководство соцсетей может столкнуться со штрафами в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей, а при повторных нарушениях — потерять до 10% от годовой выручки.