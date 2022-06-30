«Русский салат» из кафе, обслуживающего саммит НАТО в Мадриде, переименовали в «традиционный», сообщает Europa Press. Салат занимал первую позицию в меню, стоил €8 и вызвал такой ажиотаж из-за повестки саммита, что блюду пришлось дать другое имя.
По данным агентства, изначально в меню значился «Картофельный салат по-русски», но на фоне текущей геополитической ситуации такое название вызвало шквал ироничных комментариев со стороны иностранных журналистов, участвующих в мероприятии. Спустя два дня рестораторы исправились, заменив название на «традиционный», оставив при этом идентичный вкус.
По другой информации, «русский салат» — это классический оливье, только с тунцом и без огурцов.
Наличие «русского салата» вызвало недоумение, поскольку участники саммита планировали официально объявить Россию «угрозой» для НАТО. Ранее президент США Джо Байден оговорился и назвал Альянс «угрозой самому себе». Это произошло во время переговоров с Педро Санчесом, премьер-министром Испании, где открылся саммит военно-политического блока.