«Русский салат» «запретили» на саммите НАТО «Русский салат» из кафе на саммите НАТО переименовали в «традиционный»

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«Русский салат» из кафе, обслуживающего саммит НАТО в Мадриде, переименовали в «традиционный», сообщает Europa Press. Салат занимал первую позицию в меню, стоил €8 и вызвал такой ажиотаж из-за повестки саммита, что блюду пришлось дать другое имя.

По данным агентства, изначально в меню значился «Картофельный салат по-русски», но на фоне текущей геополитической ситуации такое название вызвало шквал ироничных комментариев со стороны иностранных журналистов, участвующих в мероприятии. Спустя два дня рестораторы исправились, заменив название на «традиционный», оставив при этом идентичный вкус.

По другой информации, «русский салат» — это классический оливье, только с тунцом и без огурцов.

Наличие «русского салата» вызвало недоумение, поскольку участники саммита планировали официально объявить Россию «угрозой» для НАТО. Ранее президент США Джо Байден оговорился и назвал Альянс «угрозой самому себе». Это произошло во время переговоров с Педро Санчесом, премьер-министром Испании, где открылся саммит военно-политического блока.