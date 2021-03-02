«Русские выживут где угодно»: британцы в шоке от посёлка под Воркутой

https://static.news.ru/photo/a8162fd8-7bc6-11eb-977c-96000091f725_660.jpg Фото: ⚘Иpuнчuк / twitter

В 18 километрах от Воркуты существует посёлок Цементнозаводский, который в последнее время активно покидают его жители. Из-за отсутствия жильцов большинство многоэтажек отключают от теплоснабжения и они превращаются в огромные глыбы льда.

Фотографии этих домов опубликовало британское издание Daily Mail. На них видно, что бетонные «панельки» полностью занесены снегом и льдом, как снаружи, так и внутри.

Снимки очень впечатлили британцев, они признали, что русские — самый стойкий народ, способный выжить в любых погодных условиях.

Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно, — отметил пользователь под ником Alsocurious.

Другие принялись подшучивать над своей страной: «Вот это зима так зима! А не это вот — полдюйма снега, температура −2, по всей стране чрезвычайное положение».

Ещё один комментатор блеснул остроумием по поводу экологической активистки Греты Тунберг, отметив, что её обязательно нужно отправить в Воркуту, чтобы она там «проповедовала про глобальное потепление».

Как ранее писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников предостерёг россиян от желания кутаться в холода. По его словам, чаще всего обморожения случаются при температуре воздуха ноль градусов.