«Русские не сдаются»: в Белгороде проверили, кто дольше просидит на диване В Белгороде провели конкурс, участники которого должны как можно дольше просидеть на диване

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Белгородский торговый центр «Мебельный город» провёл конкурс «Диван за выдержку», в рамках которого участники должны были как можно дольше просидеть на диване, сообщает «360». Станислав и Андрей продержались около 100 часов и получили по дивану каждый. Незадолго до конца состязания их спросили, сколько ещё времени они готовы так провести, и оба заверили, что пока хватит сил.

Организм у каждого свой, решать должен каждый сам. Я — в бой. Русские не сдаются, — заявил Андрей.

По его словам, людей больше всего интересовало, как участники ходят в туалет. Кроме того, они часто высказывались в духе того, что Андрею со Станиславом лучше бы заняться чем-то другим. Станислав отметил, что не привык к такому вниманию.

Финалисты также заявили, что они «не хайповали, а просто пришли и участвовали».

Ранее сообщалось, что товары шведской компании IKEA появились в продаже на российском маркетплейсе Wildberries. Российские покупатели могут найти в каталоге мебель, коробки для хранения, постельное белье и мягкие игрушки. До этого в пресс-службе фирмы назвали недостоверной информацию о продаже товаров оптовым перекупщикам через раздел сайта «IKEA для бизнеса».