«Русские добавляют две буковки»: эксперт оценил новый логотип Twitter Бренд-стратег Дяченко: россияне отреагировали на смену лого Twitter шутками про три буквы

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Пользователи Twitter шутят над новым логотипом соцсети, пририсовывая к литере Х еще две буквы и приписывая дизайн студии Артемия Лебедева, рассказал NEWS.ru бренд-стратег Александр Дяченко. Сам он не может объяснить инициативу Илона Маска по смене названия, добавив, что, возможно, это связано с проявлением характера эксцентричного миллиардера.

Сейчас мы видим, как пользователи соцсети лишь шутят над новым названием. Русские пользователи под постами самого Илона Маска добавляют к названию еще две буковки и говорят, что логотип сделала студия Лебедева за 170 тысяч рублей, — рассказал Дяченко.

Он добавил, что такое решение может быть пиар-ходом Илона Маска, связанным с привлечением внимания к активности внутри самой соцсети. Также это может быть негласный намек, призванный показать, что компания занимается развитием, вложением в ребрендинг и не хочет позиционироваться со старыми проблемами соцсети.

С другой стороны, есть мнение, что это решение — очередные странности Илона Маска, которые ничем не аргументированы, кроме как проявлениями его характера. Насколько это будет успешным ребрендингом, спрогнозировать нельзя, возможно, новость пообсуждают и так же быстро забудут, как было с соцсетью Threads от Meta. Так что, если новой информации о логотипе не появится, то это будет неудачный кейс, — резюмировал Дяченко.

Ребрендинг социальной сети вызвал противоречивую реакцию в обществе. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков ранее сравнил Маска со «слоном в посудной лавке», а также не исключил, что пользователи будут требовать возвращения к более привычному дизайну. Возмущение, вероятнее всего, приведет к компромиссу, уверен эксперт.