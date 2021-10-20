Русская старообрядческая церковь внесла изменения в свои уставы

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Освящённый собор Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) изменил типовой устав своих общин и церковный устав. Об этом говорится на сайте организации.

Принять устав РПСЦ в новой редакции. Принять образцовый устав Местной религиозной организации в новой редакции, — говорится в сообщении.

Текст изменённых уставов не опубликован.

Освящённый собор РПСЦ, согласно её уставу, — высший орган управления церковью. Он состоялся в Москве с 19 по 21 октября. На соборе предстоятель РПСЦ митрополит Кoрнилий (Титов) призвал духовенство во время пaндемии COVID-19 увеличить благотворительную и социальную работу. Также свящeнников попросили подчёркивать в проповедях значение сeмьи.

Семья, по заветам Писания, священна, и её разрушение карается Богом. Слава Богу за то, что наша старообрядческая церковь сегодня показывает пример крепкой многодетной семьи, — резюмировал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что живущие в труднодоступной местности старообрядцы участвуют в программе подготовки подразделений Сил специальных операций Минобороны.