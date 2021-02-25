https://static.news.ru/photo/f0fd207e-7772-11eb-8b5d-96000091f725_660.jpg Руслан Шаведдинов Фото: rshaveddinov/instagram.com

Менеджер Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иностранным агентом») Руслан Шаведдинов отказался от статуса узника совести, который ему в 2019 году выдала международная правозащитная организация Amnesty International.

Он уверен, что правозащитники могут лишить этого статуса в любой момент.

Как теперь известно, лишить этого статуса можно в любой момент, когда [главред государственного телеканала RT Маргарита] Симоньян их попросит. Мне кажется, что это недопустимо. Я от статуса отказываюсь, — написал он в Twitter.

Мужчина рассказал, что получил этот статус в 2019 году после ареста на митинге в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики.

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Ранее от этого статуса отказался руководитель проекта Навального «РосПил» Александр Головач, который стал узником совести после задержания на митинге в 2018 году.

Накануне организация Amnesty International сообщила, что больше не может считать политика Алексея Навального узником совести из-за его высказываний середины 2000-х годов. При этом правозащитники сообщили, что запросы в организацию о проверке слов оппозиционера могли быть частью скоординированной кампании по дискредитации политика в других странах. По данным СМИ, к этой атаке может быть причастна сеть сотрудников RT.

Amnesty International признала Навального узником совести 17 января. Причиной стал его арест на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии, где лечился после отравления боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания политика в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.