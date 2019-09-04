https://static.news.ru/photo/99a69d94-cf0f-11e9-829d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российский Интернет продолжает развиваться благодаря приросту пользователей из категории пенсионного возраста.

Соответствующее исследование провёл Mediascope . Теперь группа пользователей 64+ стала учитываться аналитиками как значительная. При этом за последние два года количество пенсионеров, пользующихся Интернетом в России, увеличилось на 55%.

По данным Mediascope сейчас их примерно 7,5 млн человек. В основном представители группы 64+ выходят в Рунет со стационарных компьютеров и ноутбуков. 26% пожилых пользователей делают это минимум раз в месяц.

Смартфонами и планшетами для сёрфинга в Рунете пользуются 20% пенсионеров.

Среди основных трат, оплачиваемых пожилыми людьми в Сети, преобладают расходы на путешествия. При этом траты работающих пенсионеров на туризм и отдых соответствуют расходам 55-летних людей.

А вот аудитория старше 68 лет предпочитает тратить деньги на медицинские услуги. Исследователи также отмечают, что именно до этого возраста пенсионерам удаётся вести привычный образ жизни, так как их доходы, при наличии работы, это позволяют.

Ранее «Парламентская газета» опубликовала рейтинг законов весенней сессии 2019 года, которые чаще всего обсуждали интернет-пользователи, писал News.ru.