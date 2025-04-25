Шашлык из курицы стал настоящей классикой майских пикников. Чтобы отдых ничего не омрачало, советуем подготовиться к поездке заранее. Среди важных пунктов — хорошо напитанное мясо. Учимся готовить проверенный маринад для шашлыка из курицы по пошаговому рецепту от NEWS.ru.