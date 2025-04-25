Шашлык из курицы стал настоящей классикой майских пикников. Чтобы отдых ничего не омрачало, советуем подготовиться к поездке заранее. Среди важных пунктов — хорошо напитанное мясо. Учимся готовить проверенный маринад для шашлыка из курицы по пошаговому рецепту от NEWS.ru.
Ингредиенты
Кефир — 200 г
Лимонный сок — столовая ложка
Карри — на вкус
Соль — по вкусу
Свежемолотый перец — по вкусу
Паприка — чайная ложка
Чеснок — 3 дольки
Способ приготовления
- Чеснок измельчить.
- Смешать все ингредиенты в миске с высокими бортиками.
- Остается только положить в маринад курицу и убрать в холодильник на ночь. Не забудьте накрыть миску крышкой!
Также предлагаем приготовить пышные оладьи на кефире.
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