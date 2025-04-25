Шашлык из курицы стал настоящей классикой майских пикников. Чтобы отдых ничего не омрачало, советуем подготовиться к поездке заранее. Среди важных пунктов — хорошо напитанное мясо. Учимся готовить проверенный маринад для шашлыка из курицы по пошаговому рецепту от NEWS.ru.

Ингредиенты

Кефир — 200 г

Лимонный сок — столовая ложка

Карри — на вкус

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Соль — по вкусу

Свежемолотый перец — по вкусу

Паприка — чайная ложка

Чеснок — 3 дольки

Способ приготовления

  1. Чеснок измельчить.
  2. Смешать все ингредиенты в миске с высокими бортиками.
  3. Остается только положить в маринад курицу и убрать в холодильник на ночь. Не забудьте накрыть миску крышкой!

Также предлагаем приготовить пышные оладьи на кефире.

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